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Konya'da tefecilik operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Konya’da tefecilik operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i yakalandı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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