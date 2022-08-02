02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
ABONE OL
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA