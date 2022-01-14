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Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık operasyonu: 35 adrese şafak operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Mersin’de tefecilik ve kaçakçılık operasyonu: 35 adrese şafak operasyonu

Mersin'de 250 polis, tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 35 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuruna da el konuldu.

Mersin'de 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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