MSB: Habur’da 1 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kaydedildi.