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MSB: Habur'da 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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MSB: Habur’da 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kaydedildi.

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