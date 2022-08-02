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Son dakika! Gara'da 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika! Gara’da 2 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, "Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre; Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Twitter adresinden bilgilendireme yapan MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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