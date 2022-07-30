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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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