Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Vladimir Narov’la görüştü

1995'te Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Özbekistan-Türkiye ilk siyasi istişarelerine katıldığını anımsatan Narov, o dönemden beri iki ülke arasındaki ilişkilerin artık stratejik ortaklık düzeyine ulaştığının altını çizdi.

Narov, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olmasının ikili iş birliğinin daha da ivme kazanmasına ve gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un, 27 Nisan'da Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı olarak atanmasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov, Cumhurbaşkanı tarafından Dışişleri Bakanı Vekili olarak görevlendirildi.



