Son dakika: Maymun çiçeği Türkiye'de kaç kişide var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda." dedi.
Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.
Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...
- Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?
- KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?
- LGS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? MEB duyurdu
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?