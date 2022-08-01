01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü. Bakan Rau, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.

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