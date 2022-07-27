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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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