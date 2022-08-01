01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Gösteri ve yürüyüşler 15 gün boyunca yasaklandı! Mardin Valiliği duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Gösteri ve yürüyüşler 15 gün boyunca yasaklandı! Mardin Valiliği duyurdu

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada mülki amirlerin uygun görecekleri hariç olmak üzere toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı duyuruldu. İşte detaylar...

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