Türkiye’den İran’a yardım eli! Başkan Erdoğan talimatı verdi: İnsani yardım malzemeleri yola çıktı

KOMŞU'DA TABLO VAHİM

Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.