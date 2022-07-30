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Türkiye'den İran'a yardım eli! Başkan Erdoğan talimatı verdi: İnsani yardım malzemeleri yola çıktı

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Türkiye’den İran’a yardım eli! Başkan Erdoğan talimatı verdi: İnsani yardım malzemeleri yola çıktı

İran'ın Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük bir kısmında şiddetli yağışlardan dolayı sel oluştu. Elim olayda, 61 kişi hayatını kaybederken, İran'ın yaralarını sarmak maksadıyla Türkiye'den insani yardım malzemeleri gönderildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi, 32 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

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Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre; sel 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili oldu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildi ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yardımların uçağa yüklenilmesi sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verildi.

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