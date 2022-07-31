31 Temmuz 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak Keçe'nin şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak Keçe’nin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak KEÇE'nin arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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