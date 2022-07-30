13 PKK’lı terörist öldürüldü! Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik’ten hainlere geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.