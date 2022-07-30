CHP, İYİ Parti ve HDP Türkiye’yi Alman Bakan Annalena Baerbock’a şikayet etti! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki göstermişti

ATILAN YANLIŞ ADIMLARI YÜZÜNE KARŞI BİR BİR SÖYLEDİ

Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakanın yüzüne karşı atılan yanlış adımları tek tek sıraladı. Çavuşoğlu "Almanya taraflı davranıyor, Kavala'yı Türkiye aleyhine fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock'a verdim, Almanya'da PKK'nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklanmasının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik."