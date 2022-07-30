Ankapark'ı çürümeye terk etmişlerdi! İşte o sözleşme: Parkın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli parka hiç giremedi” iddiasında bulunmuştu. Ankapark'ı çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin, parkın denetiminden sorumlu olduğu belirlendi. Ankapark’ın işletilmesine yönelik işletmeci firmayla 8 Ekim 2018 tarihinde yapılan sözleşmede, "Denetimler, idarenin belirleyeceği personellerden oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik denetim heyeti tarafından yapılır. İdare uygun gördüğü zamanlarda denetim heyetini değiştirir ve yazılı olarak işletmeciye bildirir." ifadeleri yer alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesi kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor.
ANKAPARK'IN DENETİMİNDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU
Sabah, Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğuna ilişkin sözleşmeye ulaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin; Ankapark'ın işletilmesine yönelik işletmeci firmayla 8 Ekim 2018 tarihinde yaptığı sözleşmede dikkat çekici ifade yer alıyor.
Sözleşmede Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna ifade ediliyor.
İŞTE O SÖZLEŞME
Sözleşmede; "İşin Denetimi ve Sorumluluğu'na İlişkin Şartlar" şöyle yer alıyor:
Madde 12- 1: "İdarece belirlenen denetim heyetinin aslı görevi; işletmeye verilen yapı ve tesisler ile bunların üzerinde bulunduğu alanın şartname, sözleşmeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yanı sıra idarenin gelir kaynaklarına ilişkin muhtelif sayısal ve mali verilen taahhüdün devamı süresince denetlenmesidir."
Madde 12- 2: "Denetimler, idarenin belirleyeceği personellerden oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik denetim heyeti tarafından yapılır. İdare uygun gördüğü zamanlarda denetim heyetini değiştirir ve yazılı olarak işletmeciye bildirir."
Madde 12- 3: "İş bu sözleşmede veya şartnamede idare tarafından yapılacak tüm denetim kontrol işlerinde bu denetim heyeti yetkilidir. Denetimler sonucunda işletmenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunamaz ancak yapmış olduğu kontrolleri amirlerine raporlar."
GÜLTEKİN'İN "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ PARKA HİÇ GİREMEDİ" İDDİASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulunmuş ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli parka hiç giremedi" iddiasında bulunmuştu.
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