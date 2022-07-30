Ankapark’ı çürümeye terk etmişlerdi! İşte o sözleşme: Parkın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu

İŞTE O SÖZLEŞME

Sözleşmede; "İşin Denetimi ve Sorumluluğu'na İlişkin Şartlar" şöyle yer alıyor:

Madde 12- 1: "İdarece belirlenen denetim heyetinin aslı görevi; işletmeye verilen yapı ve tesisler ile bunların üzerinde bulunduğu alanın şartname, sözleşmeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yanı sıra idarenin gelir kaynaklarına ilişkin muhtelif sayısal ve mali verilen taahhüdün devamı süresince denetlenmesidir."

Madde 12- 2: "Denetimler, idarenin belirleyeceği personellerden oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik denetim heyeti tarafından yapılır. İdare uygun gördüğü zamanlarda denetim heyetini değiştirir ve yazılı olarak işletmeciye bildirir."

Madde 12- 3: "İş bu sözleşmede veya şartnamede idare tarafından yapılacak tüm denetim kontrol işlerinde bu denetim heyeti yetkilidir. Denetimler sonucunda işletmenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunamaz ancak yapmış olduğu kontrolleri amirlerine raporlar."