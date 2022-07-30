30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan çay teklifini kıramadı! Ordu'da Yeşilyurt ailesinin evine ziyaret

Başkan Erdoğan çay teklifini kıramadı! Ordu'da Yeşilyurt ailesinin evine ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan çay teklifini kıramadı! Ordu’da Yeşilyurt ailesinin evine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreni sonrası bir ailenin çay davetini kabul ederek evlerine konuk oldu. Yeşilyurt ailesinin evinde çay içen Erdoğan ev sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.

Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni unvan
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni unvan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA