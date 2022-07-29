Eskişehirliler CHP'li belediyenin suya yüzde 40 zammına isyan etti! Allah'ın suyuna bu fiyat nedir?
CHP'li belediyelerden peş peşe gelen zamlara bir yenisi de Eskişehir'de eklendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kentte suya yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı. Vatandaşlara son dakika duyurulan haberin ardından Eskişehirliler su yükleme noktasına akın etti. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Allah'ın suyuna bu fiyat nedir?" sözleriyle isyan etti.
Eskişehir'de suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için şehirdeki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu.
Geçtiğimiz günlerde bazı belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda reddedilen şebeke suyuna yüzde 40 oranındaki zam, bugün tekrar toplanan mecliste kabul edildi.
ZAMI DUYAN KOŞTU
Gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe konulacak zam haberini alan Eskişehirliler, su yükleme noktalarına akın etti.
Akşam 17.00'de toplanan mecliste oy çokluğu ile kabul edilen şebeke suyuna yüzde 40 zam için vatandaşa süre tanınmadı.
Bir anda yüzlerce kişinin akın ettiği su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
"ALLAH'IN SUYUNA BU FİYAT NEDİR ANLAMIYORUM"
Zam haberini aldıktan sonra evinin yakınındaki su yükleme noktasına gelen Eşref Yaşar yaptığı açıklamasında belirlenen su fiyatını eleştirdi.
Yatırılan paranın yarısının da vergilere gitmesiyle alınan su miktarının iyice azaldığını belirten Yaşar, "Yaklaşık 1 saattir bekliyorum. Önümde 150 kişi vardı. Şimdi 15 kişi kaldı. Sıra gelirse biz de alacağız. Çok fazla bir oran. Belediye bu kadar büyük zammı neden yapıyor ki. Allah'ın suyuna bu fiyat nedir anlamıyorum yani. Zaten her yerden vergi alıyorlar. Şimdi 100 liralık su yüklüyorsun, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olarak kesiliyor. Yüklediğin paranın yarısı vergilere gidiyor. Önceden 100 liraya 30 ton su alıyorduk. Şimdi 15-19 civarlarına düştü. Yarından itibaren de 12 tona düşecek." dedi.
"BİRKAÇ GÜN SÜRE VERİLSEYDİ BURADA BU KUYRUK OLUŞMAZDI"
Belediye meclisinde kararın alınmasından ziyade vatandaşlara su kartı doldurmak için zaman tanınmamasını eleştiren Özcan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:
"Her şeye zam yapılıyor zaten. Suya zam yapılması da normal. Ben zammı yadırgamıyorum. Benim yadırgadığım bu kadar insanın sırada bekletilmesi oldu. Birkaç gün süre verilseydi burada bu kuyruk oluşmazdı. Ben buna itiraz ediyorum. Yoksa her şeye zam yapılıyor zaten. Bu akşam karar çıkıyor ve bugün son gün olarak belirleniyor. Bu kadar insan sıra bekliyor."
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