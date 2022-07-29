Eskişehirliler CHP’li belediyenin suya yüzde 40 zammına isyan etti! Allah’ın suyuna bu fiyat nedir?

"BİRKAÇ GÜN SÜRE VERİLSEYDİ BURADA BU KUYRUK OLUŞMAZDI"

Belediye meclisinde kararın alınmasından ziyade vatandaşlara su kartı doldurmak için zaman tanınmamasını eleştiren Özcan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Her şeye zam yapılıyor zaten. Suya zam yapılması da normal. Ben zammı yadırgamıyorum. Benim yadırgadığım bu kadar insanın sırada bekletilmesi oldu. Birkaç gün süre verilseydi burada bu kuyruk oluşmazdı. Ben buna itiraz ediyorum. Yoksa her şeye zam yapılıyor zaten. Bu akşam karar çıkıyor ve bugün son gün olarak belirleniyor. Bu kadar insan sıra bekliyor."