CHP'li Belediye zamma doymadı! Eskişehir'de suya büyük zam
SON DAKİKA: CHP'li belediyelerden vatandaşın belini büken bir zam haberi daha geldi. CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde suya fahiş zam yapıldı. AK Parti ve MHP'nin "RET" oyu "ZAM" oylamasında verdiği oylamda zam kararı kabul edildi.
ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu.
(Fotoğrafa: CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen)
CUMHUR İTTİFAKI ORTAKLARINDAN "RET"
AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
ZAM HEMEN HAYATA GEÇİYOR
Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
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