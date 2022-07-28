28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri CHP'li Belediye zamma doymadı! Eskişehir'de suya büyük zam

CHP'li Belediye zamma doymadı! Eskişehir'de suya büyük zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
ABONE OL
CHP’li Belediye zamma doymadı! Eskişehir’de suya büyük zam

SON DAKİKA: CHP'li belediyelerden vatandaşın belini büken bir zam haberi daha geldi. CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde suya fahiş zam yapıldı. AK Parti ve MHP'nin "RET" oyu "ZAM" oylamasında verdiği oylamda zam kararı kabul edildi.

SON DAKİKA! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu.

(Fotoğrafa: CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen)

CUMHUR İTTİFAKI ORTAKLARINDAN "RET"

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

ZAM HEMEN HAYATA GEÇİYOR

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA