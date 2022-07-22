Yüzde 78 zam alan işçiler Belediye Başkanını davul zurnayla karşıladı! CHP'ye örnek olacak mı?
Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de büyük bir coşku yaşanıyor. Belediye işçilerine yüzde 78 zam yapıldı. Belediye işçileri belediye şantiyesine gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna eşliğinde karşılayarak teşekkür etti.
Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 78 oranında zam yapıldı. Belediye işçileri belediye şantiyesine gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna eşliğinde karşılayarak teşekkür etti.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çerci:
"AK Parti'li CHP'li MHP'li diye bir ayrım yoktur. Her belediyenin orada kişi başı para gider o bellidir. Bizim Ankara'dan kayrılmamız ekstradan para gelmesi söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunu kullanacaktır. Çünkü onların dilinin ölçüsü yok. Biz edep üzerine saygı üzerine konuşuruz akılla vicdanla konuşuruz.
İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Bu sıkıntılar bütün dünyada var bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız biraz sabırla hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milleti yolundan kimse ayıramaz. Durmak yok yola devam diyoruz."
Başkan Çerçi, hem zeybek oynadı hem de işçilerle birlikte halay çekti. Başkan Çerçi şantiyeden yine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla uğurlandı.
Konuyla ilgili konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Biz bu görüntülerin tam tersini Sarıyer ve Ankara'da gördük orada işçiler zam alamadı. Orada sorun çözüldü mü bilmiyorum ama hala işçiler grevlerini sürdürüyor. Zam isteyince yapılıyor. Elinizi tutan mı var. " dedi.
Bu işlerin icraat meselesi olduğunu söyleyen Faruk Erdem, "Yapılan zam işçiler için hayırlı olsun. Başkan Mehmet Çerci'yi tebrik ediyoruz. Bizler bu manzaraları görmek istiyoruz. İşçiler bayram ediyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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