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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miçotakis'e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Miçotakis’e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz

Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı bir kez daha skandal sözlerle hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den tepki geldi... Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.

Kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi şikayet ederek destek arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha haddini aşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Bu alçak ifadeler sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den büyük tepki geldi.

Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle;

"MİÇOTAKİS'İ KINIYORUZ"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn Erdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

"MİÇOTAKİS BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"

Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMASI İSE TRAJİKOMİKTİR"

Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yayılmacılık" iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

"YUNANİSTAN BARIŞÇIL DEĞİL"

Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

"YUNANİSTAN YABANCI ÜLKELERİN ÜSSÜ OLDU"

Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.

Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.

Miçotakis’ten skandal sözler MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL SÖZLER
Miçotakis’ten skandal sözler

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