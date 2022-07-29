AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miçotakis'e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz
Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı bir kez daha skandal sözlerle hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den tepki geldi... Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.
Kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi şikayet ederek destek arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.
Bir kez daha haddini aşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.
Bu alçak ifadeler sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den büyük tepki geldi.
Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle;
"MİÇOTAKİS'İ KINIYORUZ"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn Erdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.
"MİÇOTAKİS BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"
Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.
Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.
"BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMASI İSE TRAJİKOMİKTİR"
Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yayılmacılık" iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alması ise trajikomiktir.
"YUNANİSTAN BARIŞÇIL DEĞİL"
Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.
"YUNANİSTAN YABANCI ÜLKELERİN ÜSSÜ OLDU"
Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.
Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek
- Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?
- Resesyon nedir, ne demek? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?
- LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...
- İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?
- 27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...
- Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek?