AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Miçotakis’e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz

Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle;

"MİÇOTAKİS'İ KINIYORUZ"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn Erdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.