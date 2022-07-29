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Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi şikayet ederek destek arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Haddini aşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değindi.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

"TÜRKİYE İLE SORUNLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"
"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL İFADELER
Yunanistan Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

ERDOĞAN "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK" DEMİŞTİ
Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Başkan Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı'nı hedef alarak "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti.

Haddini aşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal sözler: Erdoğan yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de 'saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.

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