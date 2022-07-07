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İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, göçmenlerle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ve "İç savaş çıkacak" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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