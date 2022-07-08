Ümit Özdağ’ın ’kongre’ algısını Bakan Yardımcısı çürüttü: Sen utanmazsın

VALİLİK AÇIKLAMASI: HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Özdağ'ın iddialarına ilişkin Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan Balıkesir'de yapacakları il kongresi için Belediyeden kiraladıkları salonun tarafımızdan yapılan baskı üzerine kiralama işleminin Belediyece iptal edildiğine ilişkin açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından Valiliğimize 08.07.2022 tarihinde (bugün) olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapılmış olup söz konusu başvuruya ilişkin Valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle Valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."