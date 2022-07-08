Ümit Özdağ'ın 'kongre' algısını Bakan Yardımcısı çürüttü: Sen utanmazsın
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiğini öne sürdü. Sık sık kamuoyunu manipüle eden Özdağ'ın iddiaları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yalanlandı. Kongre için dilekçenin bugün valiliğe verildiğini ve henüz cevap dahi yazılmadığını söyleyen Ersoy, "Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın." diyerek tepki gösterdi.
Mülteciler üzerinden her fırsatta siyaset devşirerek kamuoyunu manipüle eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Balıkesir Valiliği üzerinden provokasyona girişti.
"VALİ BASKISIYLA KONGRE İPTAL EDİLDİ" YALANI
Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' öne sürdü.
Özdağ, paylaşımında, "17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından "tadilat başlayacak" gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?" ifadelerini kullandı.
Gerçek ise Balıkesir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.
ÖZDAĞ'IN ALGISINI BAKAN YARDIMCISI ÇÜRÜTTÜ: SEN UTANMAZSIN
Özdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi.
Özdağ'ın algısını çürüten Ersoy, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın." dedi.
VALİLİK AÇIKLAMASI: HİÇBİR İLGİMİZ YOK
Özdağ'ın iddialarına ilişkin Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan Balıkesir'de yapacakları il kongresi için Belediyeden kiraladıkları salonun tarafımızdan yapılan baskı üzerine kiralama işleminin Belediyece iptal edildiğine ilişkin açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından Valiliğimize 08.07.2022 tarihinde (bugün) olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapılmış olup söz konusu başvuruya ilişkin Valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle Valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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