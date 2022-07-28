Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zaho'da sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlama yarışına girenler Türkiye'miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir."

"Terörle mücadelemizi engellemek maksadıyla her yola müracaat edenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Zaho'daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye'ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur, bu suretle cinayetlerine yenilerini eklemişlerdir."