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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonlarına tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zaho'da sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlama yarışına girenler Türkiye'miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir."

"Terörle mücadelemizi engellemek maksadıyla her yola müracaat edenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Zaho'daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye'ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur, bu suretle cinayetlerine yenilerini eklemişlerdir."

"Irak Merkezi Hükümeti işbirliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye'yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki, şiddetle lanetlediğimiz 27 Temmuz 2022 tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır."

"Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir."

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