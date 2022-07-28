Son dakika: Öğretmenleri ilgilendiren haber: Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı! Atamalar, ilişik kesme işlemleri...
Son dakika haberi... Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 5-11 Ağustos, atamalar 23 Ağustos, ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustostan itibaren yapılacak.
illi Eğitim Bakanlığınca 2022 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, 1. aşama başvuruları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 15 - 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Atamalar 23 Ağustos 2022'de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yapılacak.
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
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