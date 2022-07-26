Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların beklediği duyuru geldi. Adaylarda aranan başvuru şartları ile branş dağılımına ilişkin detaylar kılavuzda paylaşıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?