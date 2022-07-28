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Abdullah Ağar A Haber'de terörist Hatice Hezer'in öldürülmesini değerlendirdi! Hem eli kanlı terörist hem de siyasi bir figür

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Abdullah Ağar A Haber’de terörist Hatice Hezer’in öldürülmesini değerlendirdi! Hem eli kanlı terörist hem de siyasi bir figür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın sözde üst düzey kadrosundaki Hatice Hezer'in öldürülmesini değerlendirdi. Hezer'in sıradan bir terörist olmadığını belirten Ağar, "Hem Ermenistan hem de Suriye PJAK sorumluluğu var. İran'daki PKK adına faaliyet gösteriyor. Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var." dedi.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın sözde üst düzey kadrosundaki Hatice Hezer'in öldürülmesini değerlendirdi.

İRAN'DA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Canlı yayında operasyondan dolayı MİT'i tebrik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Milli İstihbarat Teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Saklanmayı çok iyi bildikleri alanda saha operasyonu yapıldı. Bu operasyonlar için riskli bir alan. Başkalarının operasyonlarını köpürterek dünyaya servis ettiği yerlerden. Etkisiz hale getirilen teröristin aile bağlarının dışında bir özelliği daha var. Hem Ermenistan hem de Suriye PJAK sorumluluğu var. İran'daki PKK adına faaliyet gösteriyor. Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var. Konsey üyesi çünkü. Bir diğer yandan PYD/YPG'nin siyasi bir uzantısında görevli." dedi.

"ÖRGÜT LİDERLİĞİ HAYATI YAŞAYAMIYORLAR"

Ağar, terör örgütüne peş peşe vurulan darbenin üst düzey kadroya olmasının militanlara ağır bir mesaj olduğunu belirtti. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, örgüt liderlerinin artık eskisi gibi rahat yaşayamadığını da vurguladı.

Öldürülen teröristin PKK içinde etkin isimlerden biri olduğunu belirten Ağar, "Örgüt üzerinden elde ettikleri hayatı artık yaşayamıyorlar. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Murat Karayılan ile fotoğrafları var. Bu öldürülen teröristin seviyesini gösteriyor. Üst kadroların böyle öldürülmesi içlerinde tedirginlik de yaratıyor. Terörün yağını kaymağını artık yiyemiyorlar. Örgüt liderliğinin verdiği iştihamlı hayatı yaşayamıyorlar." şeklinde konuştu.

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