27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ’a darbe: 15 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ’a darbe: 15 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 yabancı uyruklu zanlıdan 15'i yakalandı. Öte yandan firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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