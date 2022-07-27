27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit askerler Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek’in ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehitler için taziye mesajları yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA