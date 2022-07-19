Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda yabancı uyruklu beş zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanıklar sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanma ve eylemlerini deşifresine ilişkin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde daha önce Suriye ile Irak'ta örgüt saflarında faaliyet yürütüp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 zanlının kentte ikamet ettiğini belirlendi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti operasyon için harekete geçti.
5 GÖZALTI
Özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan TEM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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