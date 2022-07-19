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Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Adana’da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda yabancı uyruklu beş zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanıklar sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanma ve eylemlerini deşifresine ilişkin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde daha önce Suriye ile Irak'ta örgüt saflarında faaliyet yürütüp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 zanlının kentte ikamet ettiğini belirlendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti operasyon için harekete geçti.

5 GÖZALTI

Özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan TEM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari konumdaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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