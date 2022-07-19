Adana’da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanma ve eylemlerini deşifresine ilişkin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde daha önce Suriye ile Irak'ta örgüt saflarında faaliyet yürütüp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 zanlının kentte ikamet ettiğini belirlendi.