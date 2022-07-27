Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı cumhurbaşkanı adaylarını ilan etti: Hiç kuşkumuz yok

"HİÇ KUŞKUSUZ ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Partilerinin adayının 'hiç kuşkusuz' Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Partimizin içerisinde herhangi bir tartışma yok. Altılı masanın aday taahhüdüne uyan bir genel başkanımız var. Geçmişte kirliliği olmayan, devlet deneyimi olan, bürokrasiyi bilen, herkesle oturup konuşan bir tarifi var altılı masanın. Bu tarife de genel başkanımız son derece uyuyor." diye konuştu.