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Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı cumhurbaşkanı adaylarını ilan etti: Hiç kuşkumuz yok

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı cumhurbaşkanı adaylarını ilan etti: Hiç kuşkumuz yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu. Altılı masanın aday tarifine harfiyen uyduğunu vurgulayan Ağbaba, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz hiç kuşkusuz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu.

"HİÇ KUŞKUSUZ ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Partilerinin adayının 'hiç kuşkusuz' Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Partimizin içerisinde herhangi bir tartışma yok. Altılı masanın aday taahhüdüne uyan bir genel başkanımız var. Geçmişte kirliliği olmayan, devlet deneyimi olan, bürokrasiyi bilen, herkesle oturup konuşan bir tarifi var altılı masanın. Bu tarife de genel başkanımız son derece uyuyor." diye konuştu.

"ALTILI MASA KARŞI ÇIKMAZ"

Altılı masa ve Millet İttifakı'nın kurulmasında Kılıçdaroğlu'nun rolünün çok büyük olduğunu ifade eden Ağbaba, "Genel başkanımız altılı masada kimsenin oy oranına bakmadan eşit temsil istedi. Herkesin Türkiye yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. Altılı masa açısından da bir sorun olacağını düşünmüyoruz. İlk ismi ortaya atıldığından beri ivmeyle yükseliyor. Seçime doğru gittikçe de zaman bizim lehimize işliyor." dedi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI NE ZAMAN DUYURULACAK

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya da kaçamak bir yanıt veren Ağbaba, önce "20 Ağustos'a kalmaz" derken, sonrasında ise, "Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz adayımız açıklanır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 21 Ağustos'taki altılı masa toplantısından bir aday isminin çıkmasının zor olacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.

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