Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı cumhurbaşkanı adaylarını ilan etti: Hiç kuşkumuz yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu. Altılı masanın aday tarifine harfiyen uyduğunu vurgulayan Ağbaba, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz hiç kuşkusuz." diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu.
"HİÇ KUŞKUSUZ ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"
Partilerinin adayının 'hiç kuşkusuz' Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Partimizin içerisinde herhangi bir tartışma yok. Altılı masanın aday taahhüdüne uyan bir genel başkanımız var. Geçmişte kirliliği olmayan, devlet deneyimi olan, bürokrasiyi bilen, herkesle oturup konuşan bir tarifi var altılı masanın. Bu tarife de genel başkanımız son derece uyuyor." diye konuştu.
"ALTILI MASA KARŞI ÇIKMAZ"
Altılı masa ve Millet İttifakı'nın kurulmasında Kılıçdaroğlu'nun rolünün çok büyük olduğunu ifade eden Ağbaba, "Genel başkanımız altılı masada kimsenin oy oranına bakmadan eşit temsil istedi. Herkesin Türkiye yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. Altılı masa açısından da bir sorun olacağını düşünmüyoruz. İlk ismi ortaya atıldığından beri ivmeyle yükseliyor. Seçime doğru gittikçe de zaman bizim lehimize işliyor." dedi.
ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI NE ZAMAN DUYURULACAK
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya da kaçamak bir yanıt veren Ağbaba, önce "20 Ağustos'a kalmaz" derken, sonrasında ise, "Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz adayımız açıklanır." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, 21 Ağustos'taki altılı masa toplantısından bir aday isminin çıkmasının zor olacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı maç izle! FB Dinamo Kiev canlı kesintisiz şifresiz izleme yolları! EXXEN SPOR canlı maç izle...
- TOKİ ucuz konut başvuru ekranı: TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ucuz konut başvuruları ne zaman?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
- 2022 LGS 2. tercihler var mı, olacak mı? LGS 2. tercihler başladı mı, ne zaman?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? 27 Temmuz FB Dinamo Kiev maçı şifreli mi, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi...
- EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri
- Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?
- TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?
- YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- EYT'de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?