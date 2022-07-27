27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, müşterek koordinasyon merkezinin açılışından duyulan memnuniyeti ifade ederken, tahıl sevkiyatının bu hafta başlaması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA