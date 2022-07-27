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Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Bolu’da zehirlenen 41 kişi tedavi altında

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 41'inin tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğü bildirildi. Öte yandan olayın ardından Yuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi.

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