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Son dakika: Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Son dakika: Bolu’da sudan zehirlenenlerin sayısı 141’e çıktı

Son dakika haberi... Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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