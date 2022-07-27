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AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı'ya son veda: Gözyaşları sel oldu! Başkan Erdoğan'a yazdığı mektubu Binali Yıldırım okudu

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı’ya son veda: Gözyaşları sel oldu! Başkan Erdoğan’a yazdığı mektubu Binali Yıldırım okudu

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı gözyaşlarıyla toprağa verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Başkan Yılancı'nın tedavi sürecinde telefon görüşmesi yaptığı Başkan Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu.

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