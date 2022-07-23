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Bolu'yu "HÜS" vurdu! Bir depodan gelen su zehirledi

Bolu Çaydurt Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde 112 kişide zehirlenme vakası görüldü. Bulantı ve kanlı ishal şikayetleriyle hastanelere başvuran bazı vatandaşlarda HÜS hastalığı ortaya çıktı. Az pişmiş et, pastörize edilmemiş sütler ve pis sularla bulaşan bir hastalık olarak öne çıkan HÜS sebebiyle tedavileri devam eden hastaların da hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 09:11
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Bolu’yu HÜS vurdu! 112 kişi zehirlendi

Bolu'da şebeke suyunun kesildiği Yuva köyünde İl Özel İdaresi köy camisinin avlusuna paletlerle çeşitli ebatlarda su bıraktı. Köylünün su ihtiyacının giderilmesi amacıyla konulan sulardan faydalanan vatandaşlar, ayrıca camiye gelenler de abdest alarak Cuma namazını eda etti.

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Bolu’yu HÜS vurdu! 112 kişi zehirlendi

Bölgeyi ziyaret eden, AK Parti Bolu Milletvekilleri ve İl Başkanlığı da kentte ve çeşitli illerde tedavi gören hastalar ile refakatçilerine maddi ve kalacak yer konusunda yardımda bulunuyor.

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Bolu’yu HÜS vurdu! 112 kişi zehirlendi

Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından hanelere suyun erişimini sağlayan borularda inceleme başlatıldı. Hatlarda patlama, çatlak ya da sızıntının olmadığı araştırılmak amacıyla boruların bulunduğu noktalar kazıldı.

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Bolu’yu HÜS vurdu! 112 kişi zehirlendi

"52 HASTANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Kesin tanı için sürecin devam ettiği zehirlenme vakası sonrasında Bolu Valiliği de konuyla alakalı açıklamada bulundu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 112 kişiden 52'sinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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Bolu’yu HÜS vurdu! 112 kişi zehirlendi

Kılıç, zehirlenme şüphesinin ilk olarak tespit edildiği 16 Temmuz'dan itibaren gün gün sayılarda artış olduğunu ancak son günlerde vaka sayılarında azalma görüldüğünü söyledi.