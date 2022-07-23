Bolu'yu "HÜS" vurdu! Bir depodan gelen su zehirledi

Bolu Çaydurt Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde 112 kişide zehirlenme vakası görüldü. Bulantı ve kanlı ishal şikayetleriyle hastanelere başvuran bazı vatandaşlarda HÜS hastalığı ortaya çıktı. Az pişmiş et, pastörize edilmemiş sütler ve pis sularla bulaşan bir hastalık olarak öne çıkan HÜS sebebiyle tedavileri devam eden hastaların da hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.