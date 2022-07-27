Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ı ziyaret eden BM Genel Kurul Başkanı'na tepki: Adil ve tarafsız ol
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in, Ermenistan ziyaretine tepki gösterdi. Shadid'in adil ve tarafsız olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in Ermenistan ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
"KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"
Shahid'in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede Shahid'in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen bu kişiden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların 1948 tarihli 'BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme' başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz" denildi.
"ADİL VE DÜRÜST BİR ÇERÇEVEDE ELE ALINMALIDIR"
Açıklamada, Türkiye'nin 1915 olayları ile ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşünde olduğu vurgulandı.
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