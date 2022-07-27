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Son dakika: Fırat Kalkanı'ndan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı’ndan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu bildirdi.

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