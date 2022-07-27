Başkan Erdoğan'dan 2023 talimatı! Şubat ve mart aylarını işaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partisinin 2023 seçim çalışmalarından dış politikadaki gelişmelere kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Başkan Erdoğan,ekonomi için şubat ve mart aylarını işaret etti.
41 gün aradan sonra önceki gün toplanan AK Parti MYK'da, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda AK Parti'nin 14 Ağustos'ta yapılacak 21. kuruluş yıldönümü programı ele alındı; AK Parti'nin 2023 seçimlerine giderken kullanacağı sloganlar, tanıtım videoları, öne çıkarılacak başlıklar masaya yatırıldı.
SÖYLEMDE ÖNE ÇIKMALIYIZ
Erdoğan'ın bazı videolar ve sloganlar üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılması talimatını verdiği toplantıda, "Söylemde öne çıkmalıyız.
Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız. Seçim öncesi iyi bir müzik tasarlanmalı, atacağımız adımlarla tüm toplumda heyecan yaratabilmeliyiz" dediği öğrenildi.
ENFLASYON İÇİN ŞUBAT VE MART
Toplantıda fındık alım fiyatları konusu da ele alınırken, Erdoğan'ın "Biz bölgede çiftçimizin nabzını tuttuk.
Enflasyon karşısında artışın ne kadar olması gerektiğini çalıştık, çalışmalarımızı tamamladık. Muhalefetin ne dediğine bakıp rakam açıklamayız.
Ne gerekiyorsa onu yaparız" dediği ifade edildi. Toplantıda özellikle gıda fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyleyen Erdoğan'ın enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret ettiği de kaydedildi.
HAFTADA İKİ KEZ İL ZİYARETİ
Öte yandan Erdoğan'ın hafta sonu Ordu'ya bir ziyaret gerçekleştireceği ve bundan sonraki süreçte haftada en az iki günü il ziyaretlerine ayıracağı da öğrenildi.
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