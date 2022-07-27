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Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li terörist önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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