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Başkan Erdoğan meydanlara iniyor: Her hafta iki şehri ziyaret edecek

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Başkan Erdoğan meydanlara iniyor: Her hafta iki şehri ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim çalışmaları kapsamında her hafta iki şehri ziyaret edecek. Yol haritası netleşen Başkan Erdoğan, hafta sonunda Ordu'ya giderek fındık alım fiyatlarını açıklayacak.

Başkan Erdoğan, 2023 seçimlerinin startını verdi. Yol haritası netleşen Erdoğan, her hafta iki şehri ziyaret edecek.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'yi ziyaret eden Başkan Erdoğan, gelecek hafta sonu da Ordu'ya gideceğini belirtmişti.

HAFTA SONU ORDU'YA GİDEREK FINDIK FİYATLARINI AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan konuya ilişki açıklamasında, "Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak?' Açıklayacağız tabi." demişti.

HAFTADA EN AZ İKİ GÜN İL ZİYARETLERİNE GİDECEK

Başkan Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte, haftada en az iki günü il ziyaretlerine ayıracağı da öğrenildi.

TEŞKİLATA SEÇİM TALİMATI

Erdoğan, ayrıca kurmaylarına seçim talimatı da verdi. Bazı videolar ve sloganlar üzerinde değişiklikler yapılmasını istedi. Erdoğan konuya ilişkin, "Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız. Seçim öncesi iyi bir müzik tasarlanmalı, atacağımız adımlarla tüm toplumda heyecan yaratabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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