Başkan Erdoğan meydanlara iniyor: Her hafta iki şehri ziyaret edecek

TEŞKİLATA SEÇİM TALİMATI

Erdoğan, ayrıca kurmaylarına seçim talimatı da verdi. Bazı videolar ve sloganlar üzerinde değişiklikler yapılmasını istedi. Erdoğan konuya ilişkin, "Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız. Seçim öncesi iyi bir müzik tasarlanmalı, atacağımız adımlarla tüm toplumda heyecan yaratabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.