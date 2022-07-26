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Yunan Sahil Güvenlik unsurundan Türkiye'ye taciz! Sahil Güvenlik ekiplerimiz anında karşılık verdi

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Yunan Sahil Güvenlik unsurundan Türkiye’ye taciz! Sahil Güvenlik ekiplerimiz anında karşılık verdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "25 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.50’de Bulamaç Adası'nda Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen önleme manevraları ile engellenmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

TACİZ TEŞEBBÜSÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurunun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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