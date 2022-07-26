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Son dakika: TBMM Karma Komisyonu, polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı için toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: TBMM Karma Komisyonu, polise yumruk atan DBP’li milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı için toplandı

Son dakika haberi... TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüşmek üzere toplandı. Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de yapılan eylemde polise yumruk atmıştı.

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