Polise saldıran Salihe Aydeniz için hazırlanan rapor komisyonda

Anayasa- Adalet Karma Komisyonu, bugünden itibaren rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra DBP'li Salihe Aydeniz'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderecek.

Aydeniz yine kendi savunma yapabileceği gibi başka bir milletvekilini de savunmasını vermek üzere tayin edebilecek. Komisyon, daha sonra Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylamaya sunacak.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa, rapor TBMM Genel Kurulu'na havale edilecek.