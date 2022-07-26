CHP'nin Kayseri iftirası elinde patladı! İşte "işçiler mitinge zorla götürüldü" yalanı bu video ile çöktü

CHP YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ADAM TAŞIDI YİNE DE 12 BİNİ GEÇEMEDİ

Erdoğan'ın mitinginden bir gün sonra ise, 'AK Parti, taşıma ile miting alanı dolduruyor' diye iddialarda bulunan CHP, yurdun dört bir yanından Balıkesir'e insan taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingine Çanakkale, İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın ve pek çok şehirden otobüs kaldırıldı. Partililer ücretsiz otobüslerle miting alanına dolduruldu. Kılıçdaroğlu'nun tarihi bir kalabalığa seslendiği şeklinde sosyal medyada da algı oluşturuldu. Bir yandan da AK Parti'nin Kayseri'deki mitingine katılımın az olduğu yönünde paylaşımlar ile Başkan Erdoğan'ın destek kaybettiği havası oluşturulmak istendi. Ancak günün sonunda tüm taşımalara rağmen CHP'nin Balıkesir'de 12 bin kişiye ulaşabilmesi dikkat çekti.

MİTİNGE GELENLERİN VİDEOSU İLE TAŞIMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

CHP'nin 24 Temmuz'daki Balıkesir mitingine katılan bir kişi, kamera ile katılımcılara tek tek nereden geldiklerini sordu. Birçok kişinin geldiği şehirlerin farklı olması dikkat çekti. Öte yandan CHP'li belediyelerin ücretsiz otobüslerinin görüntüleri de taşıma mitingi gözler önüne serdi.