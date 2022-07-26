YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. 27 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için detaylar merak ediliyor. Adaylar YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar, YÖK atlas tercih robotu hakkında detayları merak ediyor. Peki, YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.' dedi.
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