Şehit Remzi Nişan’ın naaşı memleketi Mersin’e uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi devam ediyor. Son olarak Pençe Yıldırım Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi ve hain teröristlerle kahramanca çatışan kahraman Türk askeri Remzi Nişan, açılan taciz ateşinde şehit oldu.