Son dakika: Yargıda FETÖ temizliği! HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Son dakika haberi... 17-25 Aralık kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda en etkin, hızlı ve kararlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 11 yargı mensubunu meslekten ihraç etti.
Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı.
11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.
YARGIDAKİ TEMİZLİĞİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI
Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi.
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS başvuru son gün! 2022 bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur?
- BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?
- ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
- DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...
- Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı
- BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?
- Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...