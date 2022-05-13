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Son dakika: Yargıda FETÖ temizliği! HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Yargıda FETÖ temizliği! HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Son dakika haberi... 17-25 Aralık kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda en etkin, hızlı ve kararlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 11 yargı mensubunu meslekten ihraç etti.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı.

4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

YARGIDAKİ TEMİZLİĞİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI
Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi.

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.

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