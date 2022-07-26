AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3.dönem sınavlarına devam ederken AÖL sonuçları sorgulaması yapıyor. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları MEB tarafındna son dakika olarak duyurulacak. Sınav süresinin sonuna doğru gelinirken, adaylar sonuç tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 2022 için henüz bir tarih verilmedi. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI!
Açık Öğretim Lisesi sınavı için beklenen hafta geldi. AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
Not-5: Cezaevi öğrencilerinin kayıt yenilemeleri merkezimiz tarafından engellenmiştir. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021-3. Dönem Online(Çevrim içi) sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerini tamamlayarak Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla merkezimize başvurmaları halinde kayıtları yenilenerek online( çevrim içi) sınava katılmaları sağlanacaktır.
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- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
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